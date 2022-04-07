Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и жилые дома в Лисичанске, - глава Луганской ОВА

"Враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома", - заявил Гайдай.

Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчерашний лень до сих пор устанавливается. Также находятся новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло.

Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственные постройки в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковце. Ночью пожарные тушили крышу больницы в Северодонецке, которая загорелась после вражеского обстрела.

Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Гайдай также отметил, что российские военные продолжают артиллерийские обстрелы Попасной.

Он также заявил, что вчера днем в Северодонецке по меньшей мере загорелось 10 домов, еще во многих многоэтажках были выбиты окна, повреждена крыша.

Есть разрушения сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах, ранены пять человек, стоявших в очереди в центре предоставления гуманитарной помощи.