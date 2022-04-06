ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты обстреляли поселок на Запорожье запрещенными кассетными боеприпасами

Новина українською →
Запорожская область, Среда 06 апреля 2022 21:18
Российские оккупанты обстреляли поселок на Запорожье запрещенными кассетными боеприпасами Оккупанты обстреляли поселок на Запорожье (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные продолжают использовать запрещенное вооружение в войне против Украины. Сообщается, на этот раз оккупанты обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами поселок на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Российские войска 5 апреля обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами объекты гражданской инфраструктуры поселка Камышеваха Запорожской области.

В результате ракетных ударов повреждены и разрушены дома мирных жителей. Также из-за обстрелов оккупантов есть раненые.

За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе во время бомбардировки больницы заживо сгорели почти 50 человек.

Также мы писали, что оккупанты по железной дороге перебрасывают в Харьковскую область вооружение и технику.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки