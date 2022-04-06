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Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области: погибли три человека

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Харьковская область , Среда 06 апреля 2022 22:28
Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области: погибли три человека Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты обстреляли оккупированную Балаклею в Харьковской области. В результате артобстрела погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 6 апреля военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел по жилым домам у города Балаклея Изюмского района.

В результате этого жилье людей частично разрушено. Кроме того, от обстрелов погибли три человека.

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры следственными СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что оккупанты по железной дороге перебрасывают в Харьковскую область вооружение и технику.

Также мэр Харькова сообщал, что город хорошо вооружен и готов к обороне, потребности в эвакуации нет.

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