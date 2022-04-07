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Окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку і житлові будинки в Лисичанську, - глава Луганської ОВА

Фото: окупанти обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові не змогли увійти до Новотошківського, натомість обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення і руйнує будинки", - заявив Гайдай.

Кількість пошкоджених багатоповерхівок у Сєвєродонецьку за вчорашній лінь досі встановлюється. Також знаходяться нові руйнування в тих кварталах, де загорянь після попадання російських снарядів не сталося.

Є руйнування будинків у Лисичанську, а також господарські будівлі в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Вночі пожежники гасили дах лікарні в Сєвєродонецьку, яка загорілася після ворожого обстрілу.

Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Гайдай також зазначив, що російські військові продовжують артилерійські обстріли Попасної.

Він також заявив, що вчора вдень у Сєвєродонецьку щонайменше загорілося 10 будинків, ще в багатьох багатоповерхівках були вибиті вікна, пошкоджено дах.

Є руйнування відразу у двох навчальних закладах і декількох магазинах, поранено п'ятьох людей, що стояли в черзі в центрі надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Балаклію в Харківській області. Загинули три людини.

Ми також писали про те, що російські окупанти обстріляли селище на Запоріжжі забороненими касетними боєприпасами.

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