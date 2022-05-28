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Оккупанты оборудуют собственные позиции на Харьковском направлении, - Генштаб

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 18:43
Оккупанты оборудуют собственные позиции на Харьковском направлении, - Генштаб Фото: оккупанты оборудуют собственные позиции на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты оборудуют свои позиции на Харьковском направлении. Стараются не допустить дальнейшее продвижение наших военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечают в Генштабе, оккупанты начали оборудовать свои позиции западнее Казачьей Лопани.

"На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредоточивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оснащение позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно перехваченному СБУ разговором, русские военные стали бунтовать и отказываться двигаться в Харьковском направлении.

Тем временем наши воины продолжают бороться с оккупантами в Харьковской области. Ожесточенные бои идут на Изюмском направлении. Российские военные пытаются улучшить тактическое положение в Изюме и возобновить наступление на Славянск.

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