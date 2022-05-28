Окупанти обладнують власні позиції на Харківському напрямку, - Генштаб
Російські окупанти обладнують свої позиції на Харківському напрямку. Намагаються не допустити подальше просування наших військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
Як відзначають у Генштабі, окупанти почали обладнувати свої позиції західніше від Козачої Лопані.
"На Харківському напрямку ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ, триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань", - пише пресслужба Генштабу.
Нагадаємо, РБК-України писало про те, що, згідно з перехопленим СБУ розмовою, російські військові почали бунтувати й відмовлятися рухатись у Харківському напрямку.
Тим часом наші воїни продовжують боротися з окупантами в Харківській області. Найзапекліші бої точаться на Ізюмському напрямку. Російські військові намагаються покращити тактичне положення в Ізюмі й відновити наступ на Слов'янськ.
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