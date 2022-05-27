Российские военные на Харьковском направлении отказываются идти в наступление, - СБУ
Российские войска начали бунтовать: отказываются идти в наступление на Харьковском направлении. Целые подразделения выразили протест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ.
"Опять бунт. Как я понял, личный состав весь. Практически все", - рассказывает своим командирам захватчик, который воюет на востоке Украины.
Судя по разговору, что это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод "бунтовщиков", их "посадили на подвал".
Но, как слышим, это не очень помогло.
"Если же оккупанты таки заставят "отказников" идти в наступление, СБУ напоминает о горячую телефонную линию 2402. Звоните на нее, чтобы сдаться в плен и сохранить жизнь. Работает как для российских, так и для украинских номеров", - сообщают в СБУ.
Напомним, российские командиры врут руководству о "достижениях" в Украине. В частности, они заранее рассказывают о захвате населенных пунктов.
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