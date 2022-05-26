Идут ожесточенные бои. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск

Украинские военные ведут интенсивные бои с российскими оккупантами в Харьковской области. Горячее всего - на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской области Олега Синегубова.

"Россияне пытаются там улучшить тактическое положение в районе города Изюм и возобновить наступление на Славянск", - говорит он, добавляя, что ВСУ удерживают занятые рубежи и не дают врагу осуществить задуманное.

По словам главы региона, Россия постоянно обстреливает Харьков и область.

"За минувшие сутки в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток, пострадал 62-летний мужчина", - добавил Синегубов.

Кроме того, по его словам, подверглась обстрелам Балаклея.

"10 человек, среди которых 9-летний ребенок, ранены. Погибли 2 человека: мужчины 64 и 82 лет. Вывезти из Балаклеи в Харьков удалось только 9-летнюю девочку, она в стабильно тяжелом состоянии. Других пациентов госпитализировали в Купянскую ЦРБ" , – объясняет глава области.

Также российские оккупанты обстреляли Циркуны, горели жилые дома, 1 пострадавший. Также 1 пострадавший в результате обстрела Чугуевского района.

"Утром снова обстреляли Золочевскую общину и Слатино, Дергачевскуюобщину - 2 раненых", - резюмирует глава.