Оккупанты ночью выпустили по Запорожью четыре ракеты: названы последствия

Фото: оккупанты ночью выпустили по Запорожью четыре ракеты (Getty Images)

Российские оккупанты ночью 12 сентября нанесли очередной удар по Запорожью. Враг выпустил четыре ракеты С-300 по одному из объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Вероятно, огонь осуществлен со стороны Васильевки", - отметил он. По словам Старуха, в результате обстрелов пострадавших нет.