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Оккупанты ночью выпустили по Запорожью четыре ракеты: названы последствия

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Запорожье, Понедельник 12 сентября 2022 11:02
Оккупанты ночью выпустили по Запорожью четыре ракеты: названы последствия Фото: оккупанты ночью выпустили по Запорожью четыре ракеты (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты ночью 12 сентября нанесли очередной удар по Запорожью. Враг выпустил четыре ракеты С-300 по одному из объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Вероятно, огонь осуществлен со стороны Васильевки", - отметил он.

По словам Старуха, в результате обстрелов пострадавших нет.

Напомним, оккупационные войска в ночь на 12 сентября нанесли ракетный удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере один человек погиб, еще двое пострадали.

Как известно, вчера вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

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