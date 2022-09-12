ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вночі випустили по Запоріжжю чотири ракети: названо наслідки

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 12 вересня 2022 11:02
Окупанти вночі випустили по Запоріжжю чотири ракети: названо наслідки Фото: окупанти вночі випустили по Запоріжжю чотири ракети (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти вночі 12 вересня завдали чергового удару по Запоріжжю. Ворог випустив чотири ракети С-300 по одному з об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, чотирма ракетами С-300 вражені технічні будівлі одного з об'єктів інфраструктури в околицях міста. Ймовірно, вогонь здійснено з боку Василівки", - зазначив він.

За словами Старуха, в результаті обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, окупаційні війська в ніч на 12 вересня завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові. Щонайменше одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Як відомо, вчора ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя ракетный удар
NEWS
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходить від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходить від оборони в наступ