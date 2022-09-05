ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне ночью обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 08:02
Россияне ночью обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 5 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. К счастью, в результате атак врага жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне не прекращают террора наших мирных городов и сел. Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали", - отметил чиновник.

В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом искорежены 9 зданий города, среди них:

  • гимназия;
  • детско-юношеская спортивная школа;
  • магазин;
  • кафе.

Кроме этого, оборвало и несколько линий электропередач - их уже починили. В других районах области ночь прошла с сиренами, но обошлось без атак.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Запорожье были слышны звуки взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить