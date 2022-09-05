Россияне ночью обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупанты в ночь на 5 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. К счастью, в результате атак врага жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Россияне не прекращают террора наших мирных городов и сел. Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали", - отметил чиновник.
В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом искорежены 9 зданий города, среди них:
- гимназия;
- детско-юношеская спортивная школа;
- магазин;
- кафе.
Кроме этого, оборвало и несколько линий электропередач - их уже починили. В других районах области ночь прошла с сиренами, но обошлось без атак.
Напомним, в ночь на 5 сентября в Запорожье были слышны звуки взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу.
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