В Запорожье были слышны звуки взрывов
В ночь на 5 сентября в Запорожье были слышны звуки взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
По данным СМИ, взрывы раздались около 01:55 часов. Граждан известили об угрозе ракетного удара за несколько минут до этого.
Стоит отметить, что местные жители, как только услышали объявление воздушной тревоги, должны немедленно пройти в урытие и находиться там пока не прозвучит сигнал об отбое.
Напомним, 4 сентября в Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов заявил о прилетах в Холодногорском и Новобаварском районах города.
В результате атаки российских оккупантов три человека получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.