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В Запорожье были слышны звуки взрывов

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Понедельник 05 сентября 2022 02:37
В Запорожье были слышны звуки взрывов Фото: В Запорожье были слышны звуки взрывов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В ночь на 5 сентября в Запорожье были слышны звуки взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

По данным СМИ, взрывы раздались около 01:55 часов. Граждан известили об угрозе ракетного удара за несколько минут до этого.

Стоит отметить, что местные жители, как только услышали объявление воздушной тревоги, должны немедленно пройти в урытие и находиться там пока не прозвучит сигнал об отбое.

Напомним, 4 сентября в Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов заявил о прилетах в Холодногорском и Новобаварском районах города.

В результате атаки российских оккупантов три человека получили ранения.

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