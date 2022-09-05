В ночь на 5 сентября в Запорожье были слышны звуки взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

По данным СМИ, взрывы раздались около 01:55 часов. Граждан известили об угрозе ракетного удара за несколько минут до этого.

Стоит отметить, что местные жители, как только услышали объявление воздушной тревоги, должны немедленно пройти в урытие и находиться там пока не прозвучит сигнал об отбое.