Оккупанты наращивают авиационное присутствие вокруг украинских границ, - Воздушные силы
Российские оккупанты наращивают авиационное присутствие вокруг украинских границ, но фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое противовоздушной обороной Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожает наше ПВО", - говорится в сообщении.
За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила до 30 боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.
Кроме того, истребитель Воздушных Сил уничтожил крылатую ракету, а подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили 6 беспилотных летательных аппаратов: 5 "Орлан-10" и 1 типа "Гранат".
Напомним, украинские военные отразили 11 атак на Донбассе. Сбит вражеский самолет и беспилотник.
Мы также писали о том, что ВСУ пресекли попытку россиян форсировать Северский Донец.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.