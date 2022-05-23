Окупанти нарощують авіаційну присутність навколо українських кордонів, - Повітряні сили

Російські окупанти нарощують авіаційну присутність навколо українських кордонів, але фактично не входять у повітряний простір, контрольований протиповітряною обороною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ .

"З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наше ППО", - йдеться в повідомленні.

За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних сил ЗСУ знищила до 30 бойових броньованих машин разом з живою силою ворога.

Крім того, винищувач Повітряних Сил знищив крилату ракету, а підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ вразили 6 безпілотних літальних апаратів: 5 "Орлан-10" і 1 типу "Гранат".