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Окупанти нарощують авіаційну присутність навколо українських кордонів, - Повітряні сили

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Понеділок 23 травня 2022 23:44
Окупанти нарощують авіаційну присутність навколо українських кордонів, - Повітряні сили Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти нарощують авіаційну присутність навколо українських кордонів, але фактично не входять у повітряний простір, контрольований протиповітряною обороною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наше ППО", - йдеться в повідомленні.

За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних сил ЗСУ знищила до 30 бойових броньованих машин разом з живою силою ворога.

Крім того, винищувач Повітряних Сил знищив крилату ракету, а підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ вразили 6 безпілотних літальних апаратів: 5 "Орлан-10" і 1 типу "Гранат".

Нагадаємо, українські військові відбили 11 атак на Донбасі. Збитий ворожий літак і безпілотник.

Ми також писали про те, що ЗСУ припинили спробу росіян форсувати Сіверський Донець.

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