Окупанти нарощують авіаційну присутність навколо українських кордонів, - Повітряні сили
Російські окупанти нарощують авіаційну присутність навколо українських кордонів, але фактично не входять у повітряний простір, контрольований протиповітряною обороною України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
"З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наше ППО", - йдеться в повідомленні.
За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних сил ЗСУ знищила до 30 бойових броньованих машин разом з живою силою ворога.
Крім того, винищувач Повітряних Сил знищив крилату ракету, а підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ вразили 6 безпілотних літальних апаратів: 5 "Орлан-10" і 1 типу "Гранат".
Нагадаємо, українські військові відбили 11 атак на Донбасі. Збитий ворожий літак і безпілотник.
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