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Украинские военные отразили 11 атак на Донбассе: сбит самолет и беспилотник

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Донбасс, Воскресенье 22 мая 2022 21:36
Украинские военные отразили 11 атак на Донбассе: сбит самолет и беспилотник Фото: за сутки украинские военные на Донбассе отразили 11 атак (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 22 мая, украинские военные отразили на Донбассе 11 атак российской армии. Уничтожено большое количество техники противника, в том числе штурмовик Су-25 и беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.

Противник продолжает применять по всей линии фронта артиллерию, авиацию, танки и минометы. Сегодня украинские защитники отразили 11 вражеских атак.

В ходе сегодняшних боев российские войска потеряли:

  • 6 танков;
  • 10 бронемашин;
  • 6 автомобилей, включая два грузовика с боеприпасами.

Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты самолет Су-25 и беспилотник типа "Орлан-10".

Всего за прошедшую неделю в зоне группировки Объединенных сил были отбиты 84 вражеских атаки. Уничтожено:

  • 1 зенитный ракетный комплекс;
  • 43 танка;
  • 20 артиллерийских систем, включая 4 РСЗО;
  • 84 бронеавтомобилей;
  • 34 автомобиля;
  • силы ПВО сбили 3 самолета и 18 беспилотников.

Напомним, российская армия продолжает попытки наступления на Донбассе. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты формируют резервы для продолжения давления на украинских защитников. Для этого Россия перебрасывает с Дальнего Востока свежие части.

Отметим, для усиления группировки на Северодонецком направлении Россия перебросила в регион единственную группу боевых машин "Терминатор".

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