ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Помогла "птичка" пограничников. ВСУ пресекли попытку россиян форсировать Северский Донец

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 22 мая 2022 20:48
Помогла "птичка" пограничников. ВСУ пресекли попытку россиян форсировать Северский Донец Фото: ВСУ пресекли очередную попытку россиян форсировать Северский Донец (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пресекли очередную попытку российской армии форсировать реку Северский Донец. Обнаружить переправу помогли украинские пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Построенную российскими войсками понтонную переправу через Северский Донец обнаружили аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Полученная информация была передана артиллеристам ВСУ. Они нанесли удар по переправе, уничтожив мост вместе с танком, который в этот момент на нем находился.

Скопившаяся на противоположном берегу живая сила и техника противника попытались скрыться. Найти их помог беспилотник пограничников. В результате еще одного артиллерийского удара оккупанты потеряли несколько единиц техники и личного состава.

Напомним, российская армия предпринимала несколько попыток форсировать Северский Донец, но каждый раз попадала под артиллерийский огонь ВСУ. Так, 13 мая, украинские десантники разрушили понтонные переправы и уничтожили более 70 единиц техники противника.

Отметим, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что после нескольких неудачных попыток российские войска боятся форсировать Северский Донец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Северский Донец Вооруженные силы Украины Государственная пограничная служба Война в Украине
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков