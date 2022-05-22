Помогла "птичка" пограничников. ВСУ пресекли попытку россиян форсировать Северский Донец

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

Построенную российскими войсками понтонную переправу через Северский Донец обнаружили аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Полученная информация была передана артиллеристам ВСУ. Они нанесли удар по переправе, уничтожив мост вместе с танком, который в этот момент на нем находился.

Скопившаяся на противоположном берегу живая сила и техника противника попытались скрыться. Найти их помог беспилотник пограничников. В результате еще одного артиллерийского удара оккупанты потеряли несколько единиц техники и личного состава.