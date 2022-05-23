UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли удар кассетными снарядами по Херсонской области. Есть погибшие

Фото: оккупанты нанесли удар кассетными снарядами по Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь ракетными снарядами по Белозерке Херсонской области. В результате удара были разрушены дома, а также есть погибшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".

"В Белозерке из-за обстрела кассетными снарядами разрушены 10 домов, погибли 3 человека, есть раненые, обстоятельства уточняются", - пишет пресс-служба.

Отметим, что 21 мая оккупанты уже открывали огонь по Белозерке. В результате атаки ранения получили три человека. Среди гражданских были и погибшие. Очевидцы сообщили о двух прилетах.

Как отметили местные, через пол часа в поселок приехала съемочная группа пропагандистов.

Напомним, РБК-Украина писало, что, согласно данным Института изучения войны (ISW), российские военные могут попытаться стянуть войска в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала наступления на южном направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина