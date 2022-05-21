Оккупанты обстреляли поселок в Херсонской области, есть погибшие

Российские оккупанты обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области. Погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне" .

В результате атаки также получили ранения три человека.

"21 мая российские военные обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области... Среди погибших подростки - парень и девушка, учительница. Известно о трех раненых", - говорится в сообщении.

Жители поселка сообщили, что слышали два прилета в районе улиц Херсонской и Соборной. Перебиты газовые трубы. Одна из раненых - девочка 12 лет.

Люди сообщили также, что примерно через полчаса после обстрела в поселок приехала съемочная группа пропагандистов.