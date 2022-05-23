Окупанти завдали удару касетними снарядами по Херсонській області. Є загиблі

"У Білозерці через обстріл касетними снарядами зруйновано 10 будинків, загинули 3 людей, є поранені, обставини уточнюються", - пише пресслужба.

Відзначимо, що 21 травня окупанти вже відкривали вогонь по Білозерці. Внаслідок атаки поранення отримали три людини. Серед цивільних були й загиблі. Очевидці повідомили про два прильоти.

Як відзначили місцеві, через пів години до селища приїхала знімальна група пропагандистів.