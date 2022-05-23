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Окупанти завдали удару касетними снарядами по Херсонській області. Є загиблі

Фото: окупанти завдали удару касетними снарядами по Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь ракетними снарядами по Білозерці Херсонської області. Внаслідок удару були зруйновані будинки, а також є загиблі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

"У Білозерці через обстріл касетними снарядами зруйновано 10 будинків, загинули 3 людей, є поранені, обставини уточнюються", - пише пресслужба.

Відзначимо, що 21 травня окупанти вже відкривали вогонь по Білозерці. Внаслідок атаки поранення отримали три людини. Серед цивільних були й загиблі. Очевидці повідомили про два прильоти.

Як відзначили місцеві, через пів години до селища приїхала знімальна група пропагандистів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), російські військові можуть спробувати стягнути війська в окремих районах Запорізької та Херсонської областей для початку наступу на південному напрямку.

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