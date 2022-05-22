Оккупанты попытаются захватить всю Херсонскую область и продвинуться к Запорожью, - ISW

Россияне, вероятно, стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала наступления на южном направлении. Наблюдается высокая концентрация войск РФ в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В Высокополье и Архангельское прибыло пополнение личного состава и техники россиян, в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.

В Институте отметили высокую концентрацию российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.

Также ISW пишет, баннеры к 220-летию создания Таврической губернии в Мелитополе может свидетельствовать о намерении россиян превратить оккупированные территории на Херсонщине и Запорожье в квазиреспублику вроде так называемых "ЛДНР".