Оккупанты попытаются захватить всю Херсонскую область и продвинуться к Запорожью, - ISW
Россияне, вероятно, стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала наступления на южном направлении. Наблюдается высокая концентрация войск РФ в нескольких населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
В Высокополье и Архангельское прибыло пополнение личного состава и техники россиян, в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.
В Институте отметили высокую концентрацию российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.
Также ISW пишет, баннеры к 220-летию создания Таврической губернии в Мелитополе может свидетельствовать о намерении россиян превратить оккупированные территории на Херсонщине и Запорожье в квазиреспублику вроде так называемых "ЛДНР".
Напомним, военные эксперты назвали причины, почему Кремль может завышать количество защитников "Азовстали".
Мы также писали о том, что российские оккупанты блокируют гражданским выезд из оккупированного Херсона.
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