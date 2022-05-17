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Оккупанты снова нанесли ракетный удар по неработающему мосту через Днестровский лиман

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Одесса, Вторник 17 мая 2022 15:28
Оккупанты снова нанесли ракетный удар по неработающему мосту через Днестровский лиман Фото: мост через Днестровский лиман снова подвергся ракетному удару (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 17 мая российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по неработающему мосту через Днестровский лиман. Провести ремонт и эксплуатировать переход пока невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Оперативного командования "Юг".

"Ночью зафиксировано попадание еще двух крылатых ракет в уже более двух недель неработающий мост через Днестровский лиман", - говорится в сводке.

В ОК "Юг" отметили, что мост сильно поврежден и для его восстановления потребуется длительное время и большие затраты. Однако на данный момент ремонтные работы, как и эксплуатация перехода, невозможны.

Напомним, российские войска начали наносить ракетные удары по мосту через Днестровский лиман в конце апреля. Как отмечали в Одесской областной военной администрации, оккупанты пытаются образом отрезать южную часть региона.

Отметим, последний раз мост через Днестровский лиман подвергался ракетному удару 10 мая.

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