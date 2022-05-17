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Окупанти знову завдали ракетного удару по непрацюючому мосту через Дністровський лиман

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Одеса, Вівторок 17 травня 2022 15:28
Окупанти знову завдали ракетного удару по непрацюючому мосту через Дністровський лиман Фото: міст через Дністровський лиман знову піддався ракетному удару (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 17 травня російські окупанти завдали нового ракетного удару по непрацюючому мосту через Дністровський лиман. Провести ремонт і експлуатувати перехід поки неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".

"Вночі зафіксовано потрапляння ще двох крилатих ракет у вже понад двоє тижнів непрацюючий міст через Дністровський лиман", - йдеться у зведенні.

У ОК "Південь" відзначили, що міст сильно пошкоджений і для його відновлення буде потрібно тривалий час і великі витрати. Однак на цей момент ремонтні роботи, як і експлуатація переходу, неможливі.

Нагадаємо, російські війська почали наносити ракетні удари по мосту через Дністровський лиман в кінці квітня. Як зазначали в Одеській обласній військовій адміністрації, окупанти намагаються чином відрізати південну частину регіону.

Зазначимо, останній раз міст через Дністровський лиман піддавався ракетному удару 10 травня.

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