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Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву, под обстрел попал филиал "Суспильного"

Фото: оккупанты обделяли Николаев (t.me/senkevichonline)
Автор: Роман Мирончук

Ночью 20 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев. При этом ракетные удары попали в инфраструктуру николаевского филиала "Суспильного".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

К счастью, погибших и пострадавших после ракетного удара нет.

"Суспильне Николаев продолжает работать и оперативно информировать обо всем, что происходит в городе и области", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе раздаются взрывы. Он призвал местных жителей не выходить из укрытия.

Мы также писали о том, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты пытаются наступать и выйти на административные границы в направлении Николаева.

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Война России против УкраиныНиколаев