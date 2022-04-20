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В Николаеве раздаются взрывы. Горожан просят оставаться в укрытиях

Новина українською →
Николаев, Среда 20 апреля 2022 21:33
В Николаеве раздаются взрывы. Горожан просят оставаться в укрытиях Фото: Александр Сенкевич, мэр Николаева (facebook.com/shkola.meriv)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе сейчас раздаются взрывы. Он призвал местных жителей не выходить из укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева.

"Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы следуйте правилу двух стен. Держитесь подальше от окон", - заявил Сенкевич.

Пока подробностей относительно ситуации в городе нет. Однако, Николаев постоянно попадает под обстрелы со стороны российских оккупационных войск.

Напомним, в Министерстве обороны пояснили, почему оккупанты атакуют территорию Николаевской области.

Кроме того, с начала войны Николаев покинули около 40% населения.

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