Оккупанты пытаются наступать в направлении Николаева, чтобы выйти на админграницы, - Арестович
Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты пытаются наступить и выйти на админграницы в направлении Николаева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение советника.
По его словам, город Николаев российские войска обстреливают. Все для того, чтобы заставить украинские войска бороться с артиллерией противника.
Однако советник отметил, что ВСУ там ведут осторожные взвешенные действия.
"Что касается Херсонского направления. Противник пытается наступать с задачей выйти на админграницы, в частности в направлении Николаева. Николаев обстреливают, чтобы заставить наши войска бороться с артиллерией противника, а не наступать. Но мы и там ведем отдельные осторожные взвешенные, но тактические действия, чтобы разгромить противника на правом берегу", - сказав Арестович.
Ранее мы сообщали, что Арестович рассказал о начале новой фазы войны.
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