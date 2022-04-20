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Оккупанты пытаются наступать в направлении Николаева, чтобы выйти на админграницы, - Арестович

Новина українською →
Николаев, Среда 20 апреля 2022 14:37
Оккупанты пытаются наступать в направлении Николаева, чтобы выйти на админграницы, - Арестович Советник Офиса президента Алексей Арестович (24tv.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты пытаются наступить и выйти на админграницы в направлении Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение советника.

По его словам, город Николаев российские войска обстреливают. Все для того, чтобы заставить украинские войска бороться с артиллерией противника.

Однако советник отметил, что ВСУ там ведут осторожные взвешенные действия.

"Что касается Херсонского направления. Противник пытается наступать с задачей выйти на админграницы, в частности в направлении Николаева. Николаев обстреливают, чтобы заставить наши войска бороться с артиллерией противника, а не наступать. Но мы и там ведем отдельные осторожные взвешенные, но тактические действия, чтобы разгромить противника на правом берегу", - сказав Арестович.

Ранее мы сообщали, что Арестович рассказал о начале новой фазы войны.

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