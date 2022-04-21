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Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву, під обстріл потрапила філія "Суспільного"

Фото: окупанти обділяли Миколаїв (t.me/senkevichonline)
Автор: Роман Мирончук

Вночі 20 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв. При цьому ракетні удари потрапили в інфраструктуру миколаївської філії "Суспільного".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На щастя, загиблих і постраждалих після ракетного удару немає.

"Суспільне Миколаїв продовжує працювати і оперативно інформувати про все, що відбувається в місті і області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що у місті лунають вибухи. Він закликав місцевих жителів не виходити з укриття.

Ми також писали про те, що, за словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти намагаються наступати і вийти на адміністративні кордони в напрямку Миколаєва.

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Війна Росії проти УкраїниМиколаїв