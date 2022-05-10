Оккупанты нанесли по Одессе семь ракетных ударов: один погибший и пятеро ранены

Российские военные выпустили по Одессе семь ракет. В результате атаки погиб человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь

"Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты устаревшими ракетами, удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска нанесли удар с применением авиации.

Напомним, последние три дня Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты как из Черного моря, так и территории оккупированного Крыма.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 мая сообщил, что приехал в Одессу, чтобы отметить День Европы. В этот же день Одесская область подверглась ракетной атаке.

8 мая в городе прозвучала серия взрывов. Отметим, 7 мая в Одессе 4 ракеты попали в частное предприятие, где изготавливали мебель.

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