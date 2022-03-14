Оккупанты накрыли авиаударами город и поселок в Николаевской области
Российские оккупанты нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Николаевской области. В Снигиревке после удара нет связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
"Нас снова обстреляли. Снигиревка… авиаударом ударили по городу прямо. Там сейчас есть проблема со связью", - отметил он.
Также российские войска нанесли авиаудар по Первомайскому.
Как пишет местный сайт "Преступности.НЕТ", в результате авиаудара в Снигиревке повреждены пять жилых домов. Один человек погиб, еще пять пострадали.
Напомним, ранее российские войска обстреляли Ахтырку Сумской области, в результате погибли три человека.
А обстрелы Северодонецка стали настолько масштабными что в городе не хватает спасателей.
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