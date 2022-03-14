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Окупанти накрили авіаударами місто і селище в Миколаївській області

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Миколаївська область, Понеділок 14 березня 2022 09:39
Окупанти накрили авіаударами місто і селище в Миколаївській області Фото: голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім (nikvesti com)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти завдали авіаударів по двох населених пунктах Миколаївської області. У Снігурівці після удару немає зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кіма.

"Нас знову обстріляли. Снігурівка ... авіаударом вдарили по місту прямо. Там зараз є проблема зі зв'язком", - зазначив він.

Також російські війська завдали авіаудару по Первомайському.

Як пише місцевий сайт "Преступности.НЕТ", в результаті авіаудару в Снігурівці пошкоджено п'ять житлових будинків. Одна особа загинула, ще п'ять постраждали.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли Охтирку Сумської області, в результаті загинули три особи.

А обстріли Сєвєродонецька стали настільки масштабними що в місті не вистачає рятувальників.

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Миколаївська область Війна Росії проти України
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