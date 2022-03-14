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Обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей, - Гайдай

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Северодонецк, Понедельник 14 марта 2022 08:51
Обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей, - Гайдай Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлия Бойко

Обстрелы Северодонецка (Луганская область) настолько масштабны, что городу не хватает спасателей. Российские обстрелы приводят к массовым пожарам в жилых кварталах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, вчера оккупанты сосредоточились на обстрелах жилых кварталов и объектов инфраструктуры Северодонецка.

"В Северодонецке вчера горели дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз и многие другие объекты. Обстрелы настолько масштабны, что не хватает спасателей - они просто не могут быть повсюду одновременно", - отметил он.

Накануне в результате российских обстрелов горели дома по ул. Агафонова, Вилесова, Гагарина, Гоголя, Курчатова, шоссе Строителей, пр. Гвардейский. Также горела школа и лесхоз.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела продуктового магазина в Северодонецке погиб человек.

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