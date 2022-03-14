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В Ахтырке оккупанты нанесли удар по частному сектору: погибли 3 человека

Новина українською →
Ахтырка, Понедельник 14 марта 2022 09:12
В Ахтырке оккупанты нанесли удар по частному сектору: погибли 3 человека Фото: оккупанты ночью обстреляли Ахтырку (фото t.me/u_now)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска совершили обстрел города Ахтырка Сумской области в ночь на 14 марта. В результате обстрела погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Павла Кузьменко.

Во время ночной авиабомбардировки снаряды оккупантов попали в частный сектор. В результате было разрушено несколько жилых домов.

Из-за действий оккупационных войск погибло по меньшей мере три мирных жителя. Поиски продолжаются.

Напомним, ночью российские оккупанты также обстреляли столицу Украины. Вражеские снаряды попали в жилой девятиэтажный дом и завод "Антонов".

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