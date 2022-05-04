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Оккупанты находятся на "Азовстали". Связь с "Азовом" восстановилась, - Арахамия

Фото: глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые сейчас находятся на территории "Азовстали". Российские оккупанты уже на территории комбината.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии в комментарии для "Радио Свобода".

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" находятся уже", - заявил Арахамия.

Подробности ситуации глава украинской делегации не привел.

Какова ситуация на "Азовстали":

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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АзовстальМариуполь