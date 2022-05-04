Оккупанты находятся на "Азовстали". Связь с "Азовом" восстановилась, - Арахамия

Украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые сейчас находятся на территории "Азовстали". Российские оккупанты уже на территории комбината.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии в комментарии для "Радио Свобода".
"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" находятся уже", - заявил Арахамия.
Подробности ситуации глава украинской делегации не привел.
"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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