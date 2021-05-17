Оккупационные власти Крыма оценили ситуацию с водоснабжением полуострова. Говорят, что опасения вызывает только курортный город Алушта.

Об этом заявил "первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики" Максим Новик, сообщает "РИА Новости" .

По его словам, ситуация с водохранилищами и водоснабжением остается стабильной и управляемой. Вода в Семферополе и Ялте подается с 6:00 до 24:00, заявили оккупационные власти.

"Небольшое опасение вызывает город Алушта. Там пока запасы в водохранилище недостаточны, потому продолжает действовать более жесткий график подачи воды утром и вечером. В планах дополнительно подать воду в Алушту с ялтинского направления", - сообщил Новик.

Ранее вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что для снабжения Крыма водой в Азовском море начнут бурить скважины.