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"Власти" Крыма оценили ситуацию с водоснабжением полуострова

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Севастополь, Понедельник 17 мая 2021 13:22
"Власти" Крыма оценили ситуацию с водоснабжением полуострова Фото: ситуация с водой в Крыму стабильная (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Оккупационные власти Крыма оценили ситуацию с водоснабжением полуострова. Говорят, что опасения вызывает только курортный город Алушта.

Об этом заявил "первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики" Максим Новик, сообщает "РИА Новости".

По его словам, ситуация с водохранилищами и водоснабжением остается стабильной и управляемой. Вода в Семферополе и Ялте подается с 6:00 до 24:00, заявили оккупационные власти.

"Небольшое опасение вызывает город Алушта. Там пока запасы в водохранилище недостаточны, потому продолжает действовать более жесткий график подачи воды утром и вечером. В планах дополнительно подать воду в Алушту с ялтинского направления", - сообщил Новик.

Ранее вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что для снабжения Крыма водой в Азовском море начнут бурить скважины.

Напомним, в оккупированной Алуште решили подавать воду только по 5 часов в сутки.

Ранее сообщалось, что оккупационная администрация в Крыму намерена предъявить иск трем гражданам Украины из-за нехватки воды.

Отметим, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, в каком случае будет рассмотрен вопрос поставки воды в Крым.

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