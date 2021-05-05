В РФ заявили, что с июля начнут добывать воду для Крыма под Азовским морем

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что для снабжения Крыма водой в Азовском море начнут бурить скважины. Это должно произойти уже в июле.

"Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", - рассказал российский вице-премьер.

По его словам, пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей полуострова. Хуснуллин обратил внимание, что поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.



Стоит отметить, что в марте вице-премьер РФ анонсировал, что первые пресноводные скважины на дне Азовского моря начнут бурить в апреле. Морские суда должны были приступить к изучению потенциала таких скважин с 15 апреля.