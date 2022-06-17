Оккупанты могут попытаться провести прорыв в сторону Славянска

Российские войска в ближайшее время может возобновить наступательные действия по направлению к Славянску.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отражает их атаки".
Военный аналитик, полковник Сергей Грабский заявил, что в течение нескольких последних недель войска РФ не делают серьезных продвижений более чем на 10 километров.
"Но противник может попытаться совершить прорыв на нескольких направлениях. Это будет в первую очередь славянское направление, возможно - в районе Марьинки и в сторону Курахово в обход Авдеевки. Хотя это не настолько вероятно, как в случае со Славянском", - объяснил он.
Оккупационные войска хотят штурмовать Славянск сразу с двух направлений - не только с Изюма, но и с временно оккупированного Лимана на севере Донецкой области.
Экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в районе Лимана российские военные пока проводят перегруппировку войск. При этом там географически достаточно сложный рельеф, что затрудняет перемещение агрессора.
Сейчас больше угрозы продвижения российских оккупантов просматривается со стороны изюмского направления.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат.