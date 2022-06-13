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Зеленский о ходе войны: стратегическая инициатива остается за Украиной

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 июня 2022 22:00
Зеленский о ходе войны: стратегическая инициатива остается за Украиной Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина фронта - уже более двух с половиной тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива - все же за нами", - подчеркнул президент.

Глава украинского государства отметил, что одними из главных целей Украины являются деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов.

"Мы придем во все наши города - Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Энергодар, мы придем во все наши села, в которых пока нет нашего флага… Мы отстроим все, что разрушили оккупанты. От Волновахи до Чорткова. Потому что это - Украина. И это на нашу судьбу выпало возвращать и укреплять", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 13 июня, на Донбассе украинские военные освободили три села. Линию фронта удалось отодвинуть на 15 км.

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