Окупанти можуть спробувати провести прорив у бік Слов'янська

Військовий аналітик, полковник Сергій Грабський заявив, що протягом декількох останніх тижнів війська РФ не роблять серйозних просувань більш ніж на 10 кілометрів.

"Але противник може спробувати зробити прорив на декількох напрямках. Це буде в першу чергу слов'янський напрямок, можливо - в районі Мар'їнки і в бік Курахового в обхід Авдіївки. Хоча це не настільки ймовірно, як у випадку зі Слов'янськом", - пояснив він.

Окупаційні війська хочуть штурмувати Слов'янськ відразу з двох напрямків - не тільки з Ізюма, а й з тимчасово окупованого лиману на півночі Донецької області.

Екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що в районі Лиману російські військові поки проводять перегрупування військ. При цьому там географічно досить складний рельєф, що ускладнює переміщення агресора.

Зараз більше загрози просування російських окупантів проглядається з боку Ізюмського напрямку.