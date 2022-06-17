RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти можуть спробувати провести прорив у бік Слов'янська

Фото: окупанти можуть спробувати провести прорив у бік Слов'янська (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Російські війська найближчим часом може відновити наступальні дії у напрямку до Слов'янська.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки".

Військовий аналітик, полковник Сергій Грабський заявив, що протягом декількох останніх тижнів війська РФ не роблять серйозних просувань більш ніж на 10 кілометрів.

"Але противник може спробувати зробити прорив на декількох напрямках. Це буде в першу чергу слов'янський напрямок, можливо - в районі Мар'їнки і в бік Курахового в обхід Авдіївки. Хоча це не настільки ймовірно, як у випадку зі Слов'янськом", - пояснив він.

Окупаційні війська хочуть штурмувати Слов'янськ відразу з двох напрямків - не тільки з Ізюма, а й з тимчасово окупованого лиману на півночі Донецької області.

Екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що в районі Лиману російські військові поки проводять перегрупування військ. При цьому там географічно досить складний рельєф, що ускладнює переміщення агресора.

Зараз більше загрози просування російських окупантів проглядається з боку Ізюмського напрямку.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують утримувати стратегічну ініціативу в боях проти російських солдатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слов'янськВійська РФВійна в УкраїніВійна Росії проти України