Оккупанты могут готовить провокации и террористические акции на 8-9 мая, - глава Сумской ОВА

Российские оккупанты на 8-9 мая возможно готовят провокации и террористические акции, в которых потом обвинят Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Мы готовы к разным событиям. Прошу всех быть максимально осторожными и по возможности избегать скопления людей", - отметил Живицкий.

Он также добавил, что в Сумской области СБУ разоблачила очередного предателя. Злоумышленник сопровождал вражеские колонны военной техники.