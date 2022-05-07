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Оккупанты могут готовить провокации и террористические акции на 8-9 мая, - глава Сумской ОВА

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты на 8-9 мая возможно готовят провокации и террористические акции, в которых потом обвинят Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Мы готовы к разным событиям. Прошу всех быть максимально осторожными и по возможности избегать скопления людей", - отметил Живицкий.

Он также добавил, что в Сумской области СБУ разоблачила очередного предателя. Злоумышленник сопровождал вражеские колонны военной техники.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федорова заявил, что российские военные готовят возможные провокации в городе на 9 мая.

Мы также писали о том, что директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский не исключает провокаций РФ к 9 мая в Венгрии, Приднестровье и Молдове.

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Война России против УкраиныСумская область