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Оккупанты готовят провокации в Мелитополе на 9 мая, - мэр

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 23:07
Оккупанты готовят провокации в Мелитополе на 9 мая, - мэр Фото: оккупанты готовят провокации в Мелитополе на 9 мая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты готовят возможные провокации в Мелитополе на 9 мая. Планируют после этого обвинить наших бойцов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Я считаю, что разрыв шаблона происходит даже у тех, кто был согласен смириться с оккупацией после того, как в городе начинают прививать советскую риторику и символику. Мелитополь - это современный, проевропейский город", - заявил Федоров.

По словам городского головы, российские военные хотят обвинить наших защитников в запугивании и убийстве участников празднований Дня Победы.

"С 2014 года, насколько бы не было тяжело, в городе праздновали 9 мая с уважением к нашим ветеранам и никогда никому не было опасно", - добавил городской голова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что страна-оккупант якобы готовится провести "парад" в разрушенном Мариуполе 9 мая.

Также наше издание писало обо всех возможных угрозах со стороны страны-оккупанта в ближайшие дни в материале "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".

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