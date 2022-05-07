Окупанти можуть готувати провокації і терористичні акції на 8-9 травня, - глава Сумської ОВА

Російські окупанти на 8-9 травня можливо готують провокації і терористичні акції, в яких потім звинуватять Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ми готові до різних подій. Прошу всіх бути максимально обережними і по можливості уникати скупчення людей", - зазначив Живицький.

Він також додав, що в Сумській області СБУ викрила чергового зрадника. Зловмисник супроводжував ворожі колони військової техніки.