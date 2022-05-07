Окупанти можуть готувати провокації і терористичні акції на 8-9 травня, - глава Сумської ОВА

Російські окупанти на 8-9 травня можливо готують провокації і терористичні акції, в яких потім звинуватять Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Ми готові до різних подій. Прошу всіх бути максимально обережними і по можливості уникати скупчення людей", - зазначив Живицький.
Він також додав, що в Сумській області СБУ викрила чергового зрадника. Зловмисник супроводжував ворожі колони військової техніки.
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федорова заявив, що російські військові готують можливі провокації в місті на 9 травня.
Ми також писали про те, що директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський не виключає провокацій РФ до 9 травня в Угорщині, Придністров'ї та Молдові.
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