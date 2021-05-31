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Оккупанты на Донбассе на лето отменили комендантский час по выходным

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Донецк, Понедельник 31 мая 2021 13:16
Оккупанты на Донбассе на лето отменили комендантский час по выходным Фото: оккупанты в Донецке частично отменили комендантский час (wikimedia.org by Brücke-Osteuropa)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) отменила комендантский час по выходным. Пока комендантский час отменен на летний период.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что действие комендантского часа приостанавливается еженедельно с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов воскресенья в период с 1 июня по 15 сентября

Отметим, комендантский час в ОРДО действует с 23:00 до 05:00.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная власть отдельных районов Луганской области (ОРЛО) ужесточила пропуск через КПВВ в Станице Луганской. В частности, оккупанты будут выпускать жителей оккупированной территории не чаще одного раза в месяц.

До этого оккупанты "национализировали" украинские банки, а также недвижимость, которая является государственной собственностью Украины. Это касается и муниципальной собственности. Кроме того, боевики решили отбирать так называемое бесхозное имущество. В частности, предполагается, что будут забирать квартиры, хозяева которых не появлялись на оккупированной территории более года.

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