Оккупанты имеют четкий приказ держать Мариуполь в заложниках и постоянно обстреливать, - Зеленский

Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя украинская сторона сделала все, что было нужно для работы гуманитарного коридора. Но Российские войска так и не остановили огонь.

Несмотря на это в город была отправлена помощь для Мариуполя, с едой, водой и медикаментами.

"Оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен был быть этот коридор. Они сделали это специально. Они знали, что срывают. Они имеют четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться с него, постоянно бомбардировать, постоянно обстреливать", - заявил глава государства.