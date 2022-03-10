ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиабомба на роддом - это геноцид украинцев, - Зеленский

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 00:06
Авиабомба на роддом - это геноцид украинцев, - Зеленский Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В среду, 9 марта, российские военные попали авиабомбой в роддом в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это окончательным доказательством того, что происходит геноцид украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

"Убитые люди. Убитые дети. Авиабомба - на роддом. Это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев", - сказал Зеленский.

Также он обратился в Европу. По его словам, европейцы должны ужесточать санкции против России, чтобы у агрессора больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.

"Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило у украинцев, что происходило в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. А, следовательно, вы должны усиливать санкции против России", - сказал президент Украины.

Ранее мы сообщали, что в Украине гражданским разрешили убивать российских оккупантов.

Также мы писали, что в блокадном Мариуполе погибло уже 1300 человек.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины