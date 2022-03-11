Окупанти мають чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках і постійно обстрілювати, - Зеленський

Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча українська сторона зробила все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору. Але російські війська не зупинили вогонь.

Попри це в місто була відправлена допомога для Маріуполя, з їжею, водою і медикаментами.

"Окупанти почали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор. Вони зробили це спеціально. Вони знали, що зривають. Вони мають чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках, знущатися з нього, постійно бомбардувати, постійно обстрілювати", - заявив глава держави.