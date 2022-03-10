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Авиаудар РФ по больнице в Мариуполе был не случайным. У Лаврова проговорились

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Москва, Четверг 10 марта 2022 00:43
Авиаудар РФ по больнице в Мариуполе был не случайным. У Лаврова проговорились Фото: Мария Захарова, представитель МИД РФ (wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Перед тем, как бомба уничтожила роддом в Мариуполе, спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции". Таким образом она подтвердила обстрел россиянами больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Захаровой.

В частности, за несколько часов до артудара Захарова заявила про "дислокацию нацбатов" и "огневые позиции", якобы размещенные в медучреждении. Впоследствии здание роддома было уничтожено российскими террористами.

Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.

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