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Оккупанты хотят завести дело на 12 организаторов блокады Крыма: список

Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть намерена завести уголовное дело на 12 организаторов блокады Крыма. В их числе бывший президент Украины Петр Порошенко.

Об этом пишет "Интерфакс".

Сообщается, что группа по оценке ущерба от блокады Крыма направила проект заявления в Следком России и ФСБ об открытии уголовного дела. Она считает, что к организации блокады Крыма причастны 12 человек, в том числе:

  • экс-президент Украины Петр Порошенко
  • бизнесмен Ленур Ислямов
  • первый президент Украины Леонид Кравчук
  • бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин
  • депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев
  • бывший нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
  • бывший нардеп Андрей Сенченко

Также сообщается, что в качестве доказательств к делу могут приобщить публичные заявления в эфире украинских телеканалов. Предполагается, что уголовное дело могут завести по статьям "теракт", "содействие террористической деятельности" и так далее.

По словам "главы государственного совета Крыма" Владимира Константинова, вышеуказанные лица "должны знать, что в Крыму они осуждены и приговорены".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная администрация в Крыму намерена предъявить иск нескольким гражданам Украины из-за блокады водоснабжения полуострова.

Также оккупанты угрожают Украине арестом всего, что будет проходить или пролетать мимо Крыма.

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