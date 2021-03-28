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Оккупанты предъявят иск гражданам украинцам из-за нехватки воды в Крыму

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 12:28
Оккупанты предъявят иск гражданам украинцам из-за нехватки воды в Крыму Фото: оккупанты обвинили Меджлиса крымскотатарского народа в нехватке воды ((kerch.fm))
Автор: Александр Белоус

Оккупационная администрация в Крыму намерена предъявить иск трех гражданам Украины из-за нехватки воды. Судиться намерены с руководителями Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом заявил руководитель так называемого "парламента" Крыма Владимир Константинов, передает российское государственное агентство "РИА Новости".

По его словам, речь идет о крымчанах - народном депутате Мустафе Джемилеве, главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефате Чубарове и депутате Верховной рады 7 созыва Андрее Сенченко.

Как отметил руководитель одной из структур оккупационной администрации в Крыму, они призывали к отказу от подачи воды.

Ранее оккупанты оценивали ущерб от нехватки воды в Крыму в 230 млн долларов.

Напомним, в оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце марта 2021 года 45% украинцев поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым. В то же время 48% респондентов - не поддерживают.

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