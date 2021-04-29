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Окупанти хочуть завести справу на 12 організаторів блокади Криму: список

Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада має намір завести кримінальну справу на 12 організаторів блокади Криму. У їх числі колишній президент України Петро Порошенко.

Про це пише "Інтерфакс".

Повідомляється, що група з оцінки збитку від блокади Криму направила проект заяви в Слідком Росії і ФСБ про відкриття кримінальної справи. Вона вважає, що до організації блокади Криму причетні 12 осіб, у тому числі:

  • екс-президент України Петро Порошенко
  • бізнесмен Ленур Іслямов
  • перший президент України Леонід Кравчук
  • колишній представник президента України в Криму Борис Бабін
  • депутат Верховної ради України Мустафа Джемілєв
  • колишній нардеп і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
  • колишній нардеп Андрій Сенченко

Також повідомляється, що в якості доказів до справи можуть долучити публічні заяви в ефірі українських телеканалів. Передбачається, що кримінальну справу можуть завести за статтями "теракт", "сприяння терористичній діяльності" і так далі.

За словами "голови державної ради Криму" Володимира Константинова, вищевказані особи "повинні знати, що в Криму вони засуджені".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація в Криму має намір пред'явити позов кільком громадянам України через блокаду водопостачання півострова.

Також окупанти погрожують Україні арештом всього, що проходитиме або пролітатиме повз Крим.

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