Оккупанты в Харьковской области обстреляли ракетами Лозовскую общину
Фото: Оккупанты в Харьковской области обстреляли ракетами Лозовскую общину (Getty Images)
Российские оккупационные войска в очередной раз совершили ракетные удары по Харьковской области. В этот раз под обстрел попала Лозовская община.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Лозовской общины Сергея Зеленского в Facebook.
"Лозовская община подверглась ракетному обстрелу. Перейдите все в укрытие!", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области, в результате чего произошел взрыв на территории аэропорта.
Кроме того, 11 мая одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару.
Также в Харьковской области оккупанты глушат мобильную связь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.