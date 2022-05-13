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Оккупанты в Харьковской области обстреляли ракетами Лозовскую общину

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Лозовской район, Пятница 13 мая 2022 11:47
Оккупанты в Харьковской области обстреляли ракетами Лозовскую общину Фото: Оккупанты в Харьковской области обстреляли ракетами Лозовскую общину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска в очередной раз совершили ракетные удары по Харьковской области. В этот раз под обстрел попала Лозовская община.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Лозовской общины Сергея Зеленского в Facebook.

"Лозовская община подверглась ракетному обстрелу. Перейдите все в укрытие!", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области, в результате чего произошел взрыв на территории аэропорта.

Кроме того, 11 мая одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару.

Также в Харьковской области оккупанты глушат мобильную связь.

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