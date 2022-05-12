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Войска РФ нанесли ракетный удар по Харьковской области: произошел взрыв на территории аэропорта

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Харьковская область , Четверг 12 мая 2022 22:49
Войска РФ нанесли ракетный удар по Харьковской области: произошел взрыв на территории аэропорта Оккупанты обстреляли Харьковскую область (t.me)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные сегодня около 10 часов утра нанесли ракетный удар по Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что в результате этого произошел взрыв на территории аэропорта.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Войска РФ нанесли ракетный удар по Харьковской области: произошел взрыв на территории аэропортаВойска РФ нанесли ракетный удар по Харьковской области: произошел взрыв на территории аэропортаОккупанты обстреляли Харьковскую область (t.me)

Напомним, что вчера, 11 мая, одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару.

Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты глушат мобильную связь.

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